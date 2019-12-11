صخري: “أريد مدربا يقودنا لتحقيق الألقاب”

أكد فؤاد صخري، المدير الرياضي العام لمولودية الجزائر، أنه وراء رحيل بيرنار كازوني، بهدف التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق لتحقيق الألقاب.

وصرح فؤاد صخريـ لتلفزيون “النهار”: “خلال الإجتماع الأخير لإدارة الفريق، أصريت على إقالة كازوني، مستغلا الصلاحيات المخول لي كمدير رياضي للفريق”.

وأضاف: “أنا المسؤول عن الجانب التقني في الفريق، وكان من واجبي اتخاذ قرار في هذا الجانب، ففي الأخير المدير الرياضي هو من سيحاسب”.

وتابع: “أنا أحب المولودية، ولدينا أهداف أسعى لبلوغها، أريد الفوز ولا أريد الخسارة، لهذا أقلنا كازوني، وعينا ميخازني مدربا مؤقتا إلى غاية استقدام مدرب جديد يقودنا لتحقيق الألقاب”.