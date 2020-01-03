صخري :”إن أراد كازوني المشاكل الله يسهل عليه”

أوضح المدير الرياضي لنادي مولودية الجزائر، بأن إدراته لم تتمكن الى حد الساعة من فسخ العقد الذي يربطها مع كازوني.

وأشار بأن الأمور سيتم حسمها في قادم الأيام، وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”إنها قضية وقت فقط، إن شاء الله”.

وواصل :”نحن نبحث عن صيغة لفسخ العقد بالتراضي، من خلال منحه راتب ثلاثة أشهر وعُطلة 10 أيام، مُقابل رحيله عنا”.

وختم :”إن أراد أن يخلق لنا مشاكل أخرى الله يسهل عليه”.

يُذكر بأن التقني الفرنسي، محمي بعقد قوي، وهو ما وضع مُسيري الفريق العاصمي في وضعية لا يُحسدون عليها تماما.