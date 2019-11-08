صخري: “جاهزون للعودة بنتيجة إيجابية من العراق”

أبدى المدير الرياضي العام لمولودية الجزائر، فؤاد صخري، تفاؤله بعودة فريقه بنتيجة إيجابية من مواجهته أمام القوة الجوية العراقي، لحساب البطولة العربية.

وصرح فؤاد صخري، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “التحضيرات تجري في ظروف عادية، ونحن جد مرتاحون في منطقة أربيل، التي نتواجد بها”.

وأضاف: “كل اللاعبين جاهزين 100%، ولا يوجد أي إصابات في التشكيلة، ونسعى للعودة بنتيجة إيجابية لتسهيل مهمتنا في مباراة العودة بالجزائر”.

وبخصوص الفريق المنافس كشف صخري: ” القوة الجوية العراقي، يملك دفاع، ووسط ميدان قوي، لكن هجومه ليس بنفس القوة”.

وختم فؤاد صخري، بالحديث عن أرضية الملعب التي ستحتضن هذه المواجهة موضحا: “أرضية الملعب ليست في القمة، لكنها مقبولة”.