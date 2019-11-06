صخري: “سنتكفل بإعادة تهيئة أرضية ملعب “5 جويلية””

كشف المدير الرياضي العام لمولودية الجزائر، فؤاد صخري، أن إدارته ستوقع عقدا لإستغلال ملعب “5 جويلية”، وستأخذ الإدارة على عاتقها إعادة تهيئة أرضية الملعب.

وصرح صخري، لتلفزيون “النهار”: “نحن في انتظار إمضاء عقد مع مسؤولي مركب “5 جويلية” قصد إستغلال الملعب، بعدما نقوم بإعادة تهيئة أرضية الملعب”.

وأضاف: “إدارة العميد، ستتكفل شخصيا بإعادة تهيئة أرضية الملعب، من خلال طرح مناقصة عالمية، وهذا في حال توصلنا لاتفاق مع إدارة مركب “5 جويلية””.

وبخصوص الملعب الذي سيستضيف فيه ناديه مبارياته المقبلة، أوضح صخري: “وضعنا ثلاث خطط، أولها ملعب “5 جويلية”، ثم “بولوغين”، وبعدها ملعب “الرويبة””.

وأكد المدير الرياضي العام لمولودية الجزائر، فؤاد صخري، في الأخير: “قدمنا طلب لإدارة اتحاد العاصمة، وتلقينا الموافقة على الإستقبال بملعب “بولوغين””.