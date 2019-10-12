صخري: “سننتظر قرار لجنة الإنضباط بخوص نقاط الداربي”

أوضح المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر، فؤاد صخري، أنهم سينتظرون قرار لجنة الإنضباط، لترسيم فوزهم بنقاط الداربي العاصمي.

وصرح فؤاد صخري، لتلفزيون “النهار”: “سننتظر قرار لجنة الإنضباط، يوم الإثنين المقبل، لترسيم فوزنا بالنقاط الثلاثة الخاصة بهذه المباراة”.

وأضاف المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر: “نحن نحترم الأشخاص، ونحترم قوانين الرابطة، والإتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

وتابع فؤاد صخري: “يمكننا القول أنا الآن في المركز الأول مؤقتا بـ14 نقطة، ويعود الفضل في ذلك للعمل الجاد لكل الفريق”.