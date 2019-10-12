صخري: “سننتظر قرار لجنة الإنضباط بخوص نقاط الداربي”

الرياضة
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صخري: “سننتظر قرار لجنة الإنضباط بخوص نقاط الداربي”
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر، فؤاد صخري، أنهم سينتظرون قرار لجنة الإنضباط، لترسيم فوزهم بنقاط الداربي العاصمي.

وصرح فؤاد صخري، لتلفزيون “النهار”: “سننتظر قرار لجنة الإنضباط، يوم الإثنين المقبل، لترسيم فوزنا بالنقاط الثلاثة الخاصة بهذه المباراة”.

وأضاف المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر: “نحن نحترم الأشخاص، ونحترم قوانين الرابطة، والإتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

وتابع فؤاد صخري: “يمكننا القول أنا الآن في المركز الأول مؤقتا بـ14 نقطة، ويعود الفضل في ذلك للعمل الجاد لكل الفريق”.


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