صخري يجدد الثقة في ميخازني ويكشف أهداف الفريق في الميركاتو

جدد المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر، فؤاد صخري ثقته في مدربه محمد ميخازني، كما كشف عن تدعيمات الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وصرح فؤاد صخري، لتلفزيون “النهار”، عقب تأهل فريقه في منافسة كأس الجمهورية: “ميخازني باق في مولودية الجزائر”.

وأضاف: “من المحتمل جدا أن نستقدم مدرب محلي، لأنني شخصيا لدي ثقة كبيرة في المدربين الجزائريين، بحكم معرفتهم باللاعبين، والبطولة الوطنية”.

وفيما يخص ميركاتو الفريق، كشف صخري: “نسعى لاستقدام مهاجمين من الطراز العالي، لسد النقص الذي لاحظناه في هجوم الفريق، بالإضافة للاعب محوري”.