صخري يكشف حقيقة إتصاله بالمدرب عز الدين آيت جودي

نفى المدير الرياضي العام لمولودية الجزائر، فؤاد صخري، اتصاله بالمدرب عز الدين آيت جودي، لتولي العارضة الفنية للفريق.

وصرح فؤاد صخري، للإذاعة الوطنية: “أحترم آيت جودي كشخص، وكمدرب، لكن لم نتفاوض معه لتولي تدريب المولودية”.

وأضاف: “كثر الحديث عن آيت جودي، وعن المدرب المقبل للمولودية، لكن أنا المسؤول الوحيد للحديث عن الإنتدابات، وعن المدرب المقبل للمولودية”.

وتابع فؤاد صخري: “لدينا حاليا المدرب ميخازني، هو ابن الفريق، وسبق له مساعدة المولودية في عدة مناسبات، علينا منحه الفرصة للعمل مع تدعيمه بطاقم جيد”.