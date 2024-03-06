صداقي: الدراجات النارية تسببت في 25 بالمائة من حوادث المرور

كشف محافظ الشرطة ورئيس مكتب الوقاية المرورية بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد صداقي ،عن تسجيل 4954 حادث مروري تسببت به الدرجات النارية خلال سنة 2023 وهو ما يعادل 25 بالمئة من الحوادث المرورية المسجلة في ذات السنة .

وأبرز صداقي، هذا الأربعاء، للقناة الإذاعية الأولى تسجيل تنامي مستمر لعدد الحوادث المرورية التي تتسبب بها الدراجات النارية بمختلف أصنافها ووصف الأرقام المسجلة بالمقلقة لمختلف المصالح الأمنية .

وفي هذا الإطار -يضيف السيد صداقي- عمدت المديرية العامة للأمن الوطني الى اتخاذ عديد الاجراءات والآليات لكبح جموح هذه الفئة من السائقين وردعهم من خلال السهر على إرساء قواعد السلامة والأمن على مستوى الطرقات وتطبيق القانون بحذافيره وفي هذا السياق تم تسجيل 64838 مخالفة مرورية في السنة الماضية بسبب عدم ارتداء الخوذة وتم تحويل 17246 دراجة نارية الى المحشر في الثلاثي الاخير من ذات السنة.

وفي ذات السياق أبرز رئيس مكتب الوقاية المرورية بالمديرية العامة للأمن الوطني السيد محمد صداقي تخصيص المديرية حيزا هاما للتوعية والتحسيس للحد من هذه الحوادث بالتعاون مع مختلف الفاعليين من جمعيات ووسائل اعلام على غرار الحملة التحسيسية التي انطلقت يوم 3 مارس الجاري وتستمر الى غاية 7 من ذات الشهر بهدف نشر الوعي و ابراز المجهودات التي تقوم بها المديرية في سبيل الحد من هذه الحوادث التي تكون مميتة في كثير من الاحيان.

كما شدد صداقي على دور الاولياء في تنمية وعي أبنائهم في مجال السلامة والامن المروري على مستوى الطرقات بالاضافة الى مسؤولية مدارس السياقة من حيث عامل التكوين وهو ما يضمن توعية الشباب في هذا المجال .