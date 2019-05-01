صدامات بين الشرطة والسترات الصفراء خلال مظاهرة عيد العمال بباريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، خروج الآلاف من متظاهري السترات الصفراء، في عيد العمال.

وتواجدت الأجهزة الأمنية بكثافة في الشوارع، لتأمين المواطنين والمحلات التجارية، تخوفاً من حدوث أعمال شغب من قبل المتظاهرين.

وأوقفت الشرطة الفرنسية 88 شخصا في باريس، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على الأشخاص المتجمعين للمظاهرة.

وبحسب قناة “بي إف إم” الفرنسية، “الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لحظات قبل انطلاق مظاهرة عيد العمال في باريس، وتوقف 88 شخصا”.

وبدأت حركة “السترات الصفراء” احتجاجات أسبوعية في عموم فرنسا، منذ أربعة أشهر، تعبيرا عن رفض زيادة الضرائب، والتي أقرتها الحكومة.

وصعدت الحركة من نشاطها الاحتجاجي، ضد سياسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهناك من يطالب برحيله.