صدامات عنيفة بشوارع بروكسل بسبب قانون الهجرة‎

عرفت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، صدامات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن احتجاجا على قانون الهجرة الجديد.

حيث تم قبل مدة تعديل بعض نصوص قانون الهجرة، وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بداية من 2019.

وقام المتظاهرون، والذي يقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف متظاهر، بقذف الحجارة على الشرطة.

وهذا ما أدى إلى رد فعل من قبل عناصر الشرطة، التي تدخلت بقوة.

واستعملت العصي وخراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، لتفرقة المحتجين.

وينص القانون الجديد على وضع عائلات المهاجرين غير الشرعيين في مراكز للإحتجاز، وترحيل آخرين.

واحتجت فئة أخرى على ميثاق الهجرة واللجوء، والذي وقع قبل أيام في العاصمة المغربية مراكش.