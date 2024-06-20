صدام إسباني إيطالي و إنجلترا في مهمة حسم التأهل للدور 16

يواجه المنتخب الإسباني، اليوم الخميس، منافسه في المجموعة الثانية، والجولة الثانية لدور مجموعات كأس أمم أوروبا 2024، المنتخب الإيطالي.

بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بملعب “فيلتنس” بمدينة غليسنكيغشن الألمانية، وبإدارة الحكم السلوفاكي، سلافكو فينتيتش.

وسيحاول كلا المنتخبان، تحقيق الفوز، لضمان التأهل مبكرا للدور 16 من كأس أمم أوروبا 2024، بعد أن حقق المنتخب الإسباني الفوز في الجولة الأولى، المنتخب الكرواتي، بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التي سمحت له بتصدر المجموعة بفارق الأهداف، عن المنتخب الإيطالي. والذي فاز في الجولة الأولى، أمام المنتخب الكرواتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

كما إفترق المنتخبان الكرواتي، و الألباني، أمس الأربعاء، على نتيجة التعادل، بهدفين في كل شبكة.

ولحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، سيتواجه المنتخب السلوفيني ومنافسه الصربي، بهدف تحقيق أول فوز في هذه المنافسة الأوروبية. عندما يلتقيان وجها لوجه، على أرضية ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونيخ، بداية من الساعة الثانية زوالا. وسيدير هذا اللقاء، الحكم البلجيكي، إيستفان كوفاكس.

وللإشارة، خسر المنتخب الصربي، في الجولة الأولى أمام المنتخب الإنجليزي، بهدف اللاعب، جود بيلينغهام. فيما تعادل المنتخل السلوفيني مع نظيره الدانماركي بهدف في كل شبكة.

ويسعى متصدر هذه المجموعة، المنتخب الإنجليزي، حسم تأهله للدور 16 من المنافسة، عند مواجهته منافسه المنتخب الدانماركي، بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب “دويتش بانك بارك”، بمدينة فرانكفورت، وبإدارة الحكم البرتغالي، أرتور سواريز دياز.

للتذكير، يعد المنتخب الألماني، أول المتأهلين للدور 16 من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بعد تحقيقه لإنتصارين، أمام كل من منتخبا إسكتلندا و المجر، حيث رفع “المانشافت” رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولى، يليه المنتخب السويسري، صاحب المركز الثاني، برصيد أربع نقاط، جمعها من فوز أمام المجر وتعادل مع إسكتلندا، وسيكفيه التعادل مع ألمانيا، في الجولة الثالثة، لضمان تأهله للدور 16 من المنافسة.