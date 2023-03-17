صدام العمالقة.. مواجهات نارية في ربع نهائي رابطة الأبطال

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال أوروبا التي جرت اليوم الجمعة بمقر اليويفا في مدينة نيون بسويسرا.

وسيواجه مانشستر سيتي العملاق البافاري بايرن ميونيخ، في حين سيواجه نابولي غريمه ميلان.

كما سيواجه انتر ميلان الفريق البرتغالي بنفيكا، و في الاخير ستكون المهمة صعبة بالنسبة لريال مدريد عند مواجهة تشيلسي.

وسيواجه الفائز من مباراة انتر ميلان وبنفيكا الفائز في مباراة نابولي وميلان.

كما سيواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ الفائز من مباراة ريال مدريد و تشيلسي.

مانشستر سيتي – بايرن ميونيخ

نابولي – ميلان

انتر – بنفيكا

ريال مدريد – تشلسي