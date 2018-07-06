صدام بين الإعلام البريطاني بسبب بن سبعيني!!

تسبب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني في صدام عنيف، بين وسائل الإعلام البريطانية، بين مؤكد ومُكذب لخبر إنتقاله الوشيك لـ”إيفرتون”.

وأوضحت جريدة “ليفربول إيكو” المُقربة كثيرا من “التوفيز” لم يُقدموا أي عرض رسمي بشأن المُدافع الصاعد، ولاينوون إستقدامه هذه الصائفة.

ومن جهتها، فإن صحيفة “الدايلي ستار”، مُتيقنة بأن اليساري الصاعد، سيلتحق بأشبال البرتغالي “ماركو سيلفا” مُقابل 15 مليون أورو قريبا.

وسيكون خريج مدرسة “بارادو”، مُجبرا على الإنتظار لمعرفة مُستقبله، سواء بالبقاء مع “رين” المُرتبط معه لغاية 2020 أو تغيير الأجواء.