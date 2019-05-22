صدام بين “اليوفي” و”كريستيانو” بسبب “غوارديولا”

كشفت مختلف المصادر الصحفية الإيطالية، أن إدارة “جوفنتوس” إتفقت مبدئيا مع “بيب غوارديولا” لتدريب الفريق خلفا لـ “أليغري”.

حيث أكد “الطليان” أن إدارة السيدة العجوز اتفقت مع مدرب “مان سيتي” لتدريب الفريق لمدة 4 سنوات كاملة.

لكن يبدو أن هذا الأمر سيكون من الصعب تقبله من طرف النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، لما تحمله الحساسية بين المدرب السابق لـ “برشلونة” وأسطورة “ريال مدريد”.

حيث كان “الدون” قد طالب إدارة فريقه بالتعاقد مع إبن بلده “جوزي مورينيو” خلفا لـ “اليغري” الذي أعلن رحيله عن الفريق.

يذكر أن “بيب غوارديولا” لطالما قزّم أداء “البرتغالي” في أكثر من مناسبة ودائما ما يكال بالمديح لنجم فريقه السابق “ليو ميسي”.