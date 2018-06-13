صدام بين “سترلينغ” و إدارة “مانشستر سيتي” بسبب محرز !!

كشفت قناة “سكاي سبورتس” أن إدارة “مانشستر سيتي” لم تتوصل إلى إتفاق مع المهاجم “رحيم ستيرلينغ” من أجل تمديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

وفشلت المفاوضات بين الطرفين، رغم أن إدارة “السيتي” قدمت عرضا مغريا للاعب الإنجليزي.

ويبدو أن إصرار “بيب غوارديولا” على ضم “محرز” وبصفقة خيالية، جعل “سترلينغ” يفكر مرتين قبل أن يرفض تمديد عقده.

كما أن الراتب المحتمل لـ “رياض” والذي سيتجاوز الـ 200 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا قد يكون أحد اسباب رفض سترلينغ عرض فريقه.

حيث يريد اللاعب الإنجليزي الحصول على راتب يفوق الـ 290 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

وسيتنافس كل من “محرز” و “سترلينغ” وحتى “ساني” على مكانة أساسية في الفريق الموسم المقبل، في حالة ترسيم إنضمام الجزائري.