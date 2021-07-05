صدام جديد بين “فيغولي” و”غلطة سراي”

كشفت مصادر تركية، أن إدارة “غلطة سراي” قد تحدثت بشكل مباشر مع النجم الجزائري “سفيان فيغولي” وأكدت له أن الفريق لم يعد بحاجة لخدماته، غير أن “سوسو” رفض الرحيل عن الفريق إلا في حالة قرر النادي فسخ عقده.

وأكدت ذات المصادر، أن “فيغولي” يرفض فكرة الطلاق بالتراضي بين الطرفين، بل يريد الحصول على كافة مستحقاته (راتب سنوي جديد) لأن عقده ينتهي في جوان 2022، غير أن الفريق التركي يريد أن يتفق الطرفان على فسخ العقد.

من جهة أخرى، يواصل “سوسو” التدرب بكل جهد في الموسم التحضيري رفقة “السيم بوم”، كما أن “تيريم” فاجأ الجميع بإشراكه كقائد للفريق في أول مباراة ودية خاصها النادي التركي الأسبوع الماضي.