صدام قوي بين شايبي وشرقي في الليغ1

ستشد أنظار الجماهير الجزائرية، سهرة اليوم الجمعة، نحو الملعب البلدي تولوز، الذي سيحتضن قمة مثيرة بين الفريق المحلي بقيادة لاعب الخضر، فارس شايبي، والضيف أولمبيك ليون بقيادة لاعبه الفرانكو جزائري ريان شرقي.

ويستقبل تولوز، بداية من الساعة الـ 20:00 ضيفه أولمبيك ليون. برسم الجولة الـ 31 من الليغ1، في لقاء سيشهد مشاركة الثنائي شايبي وشرقي، منذ البداية.

ويقدم شايبي، الذي رسم التحاقه بالخضر مارس الماضي. مستويات كبيرة رفقة تولوز هذا الموسم، بتسجيله 8 أهداف وصناعته 4 أخرى في 32 مباراة بين الليغ1 والكأس.

بينما سجل شرقي، المرشح بقوة للالتحاق بالخضر، 4 أهداف وصنع 5 أخرى، خلال 32 مباراة أيضا بين البطولة والكأس.