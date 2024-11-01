صدام قوي بين ماندي و بن رحمة في إطار الجولة العاشرة من “الليغ1”

سيكون الدوليان الجزائريان، المدافع عيسى ماندي، والجناح السعيد بن رحمة، اليوم الجمعة، في مواجهة قوية بين فريقيهما ليل وأولمبيك ليون، في الجولة العاشرة من “الليغ1”.

وسيحتضن ملعب “ديكاتلون أرينا” بمدينة ليل هذه المواجهة، بداية من الساعة التاسعة ليلا.

وسيبدأ المدافع، عيسى ماندي أساسيا مع فريقه ليل، فيما يتواجد الجناج الجزائري ولاعب “لوال”، بن رحمة، على مقاعد البدلاء.

وتعد هذه المباراة مهمة جدا لكلا الفريقين، حيث يستهدف، عيسى ماندي، رفقة فريقه ليل، إحراز النقاط الثلاث، ومواصلة الارتقاء في سلم الترتيب. حيث يوجد الفريق في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

من جانبه، يستهدف بن رحمة، الذي بصم على تمريرة حاسمة في مواجهة أوكسير الأخيرة، مواصلة النتائج الإيجابية رفقة فريقه، وتحقيق الفوز الرابع تواليا هذا الموسم في “الليغ1”.