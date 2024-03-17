صدام ناري بين الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي الكأس

كشفت قرعة كأس الجزائر التي جرت بمقر التلفزيون العمومي بالكاليتوس عن صدامات قوية في الربع النهائي.

وسيواجه الفائز من مباراة اتحاد بسكرة ومولودية وهران الفائز من مباراة اتحاد العاصمة و رائد شباب بوقاعة بملعب 19 ماي بعنابة.

كما سيواجه الفائز من مباراة شباب بلوزداد وأولمبي أقبو الفائز من مباراة ترجي مستغانم ون حسين داي بملعب الشهيد حملاوي قسنطينة.

إلى جانب ذلك، سيواجه الفائز من مباراة شبيبة عزازقة و وداد تلمسان الفائز من مباراة اتحاد خنشلة ومولودية الجزائر في ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وفي الأخير سيواجه الفائز من مباراة اتحاد عنابة و شباب قسنطينة الفائز من مباراة ن بن عكنون و ش جيجل بملعب ميلود هدفي.