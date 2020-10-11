صدر ضدّه حكم ابتدائي بالسجن 5 سنوات..لاعب كرة قدم في القسم الثاني ينظّم رحلة “حرڨة” في وهران!

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، تشديد عقوبة ثلاثة موقوفين متابعين بفعل القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص، وجاءت هذه الالتماسات بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهم والقاضي بخمس سنوات سجنا نافذا.

وكشفت جلسة المحاكمة، بأن من بين المتابعين الثلاثة في قضية تنظيم رحلة الإبحار السري، المدعو “م.محمد”، وهو لاعب كرة قدم ضمن القسم الثاني من البطولة الوطنية، الذي كان برفقة خمسة أشخاص آخرين ينحدرون كلهم من مدينة أرزيو، أحدهم قاصر، والذين دفعوا مبالغ مالية كتكاليف لعملية “الحرڨة” بين 15 و ٤٠ مليونا، فيما اقتنوا قاربا من منطقة “عين الترك” لينطلقوا باتجاه الضفة الأخرى.

غير أن محاولة “الحرڤة” باءت بالفشل، بعدما حدث ثقب في القارب، مما اضطر “الحراڤة” للرجوع إلى اليابسة، وصادف رجوعهم وجود دورية لعناصر الدرك، ليتم إلقاء القبض عليهم مع اقتيادهم إلى مقر الأمن، أين أنجز ضدهم ملف متابعة قضائية أحيلوا بموجبه على العدالة، حيث تم توجيه الإتهام لثلاثة منهم، مع اعتبار الثلاثة الآخرين شهودا في القضية.

يشار إلى أن دفاع لاعب كرة القدم في مرافعته، برّر تصرف موكله في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية برغبته في الاحتراف في الخارج.