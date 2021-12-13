صدق أو لا تصدق.. بلايلي خطط لهدفه التاريخي أمام المغرب قبل إنطلاق المباراة

كشف عبد الحفيظ بلايلي والد اللاعب الدولي الجزائري يوسف عن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين إبنه قبل بداية المباراة. التي جمعت المنتخب الجزائري أمام نظيره المغربي.

كما قال والد بلايلي في مقطع فيديو تم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن يوسف أخبره أن حارس المنتخب المغربي كثير الخروج عن منطقته. وأنه سيحاول مباغتته بتسديدة من بعيد.

ويبدو أن الهدف الأسطوري الذي وقعه النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي أمام المغرب سيجوب العالم. الحساب الرسمي لـFIFA WORLD CUP على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر فيديو لومضة إشهارية جديدة للقطرية للطيران.

واستعانت الأخيرة بهدف “بلايلي” الذي سجله سهرة السبت في الومضة الإشهارية التي تعبر عن قوة القطرية للطيران تحت شعار:”دعها تطير”. وكان بلايلي قد وقع الهدف الثاني للخضر في مرمى أسود الأطلس بتسديدة من حوالي 40 مترا.

وحصد المنتخب الوطني الجزائري كل جوائز الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021. زملاء بلايلي تم اختيارهم كأفضل منتخب من الناحية الفنية في هذا الدور بنسبة تصويت بلغت 78 بالمائة.

كما تم اختيار يوسف بلايلي أفضل لاعب في الدور ربع النهائي بنسبة تصويت بلغت 80 بالمائة. وفي نفس السياق تفوق الناخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة في جائزة أفضل مدرب في هذا الدور بنسبة تصويت بلغت 78 بالمائة.

هذا دون نسيان الهدف الأسطوري لابن ولاية وهران الذي تم اختياره أفضل هدف في ربع النهائي دون منازع.

وتأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب فوزه على المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 3، بعد انتهاء الوقت الإضافي على نتيجة العادل بهدفين لمثلهما، وكان الوقت الرسمي قد انتهى على نتيجة التعادل بهدف لمثله.

وعمّت الفرحة لاعبي “الخضر” الذين احتفلوا مع الجماهير وهم يتوشحون العلم الفلسطيني، معبرين عن مساندتهم للقضية الفلسطينية أينما حلّوا وارتحلوا.

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