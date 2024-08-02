صدمة بالوسط الفني.. وفاة 3 مُنتجين في حادث مُروع

توفي 3 منتجين بشركة “سينرجي” الفنية المصرية وهي إحدى أكبر شركات الإنتاج في القاهرة، إثر حادث مروري مروع على طريق الضبعة في مصر.

ويتعلق الأمر بكل من حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي. والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل.

وخلفت وفاة المنتجين بهذه الطريقة، صدمة في الوسط الفني المصري، حيث إنهارت النجمة ياسمين عبد العزي اليوم في عزاء المنتجين.

وعبر العديد من الفنانين المصريين، عن صدمتهم الشديدة بهذا الخبر، منهم الفنان عصام السقا، قائلًا: “ياوجع القلب يارب.. أخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا.. حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمه الله.. أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس.. يارب الصبر من عندك يارب”.

وكان آخر ظهور رسمي، للمنتج حسام شوقي، قبل أسابيع قليلة، خلال تعاقده مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، على مسلسل جديد لتقديمه في رمضان 2025. حيث نشرت صورًا له والمنتج تامر مرسي عبر حسابها على انستغرام.