صدمة بحي الموز بعد وفاة طفلة سقطت من طابق الرابع للعمارة في البليدة

لقيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات لحظات قبل اذان المغرب حتفها بعد سقوطها من الطابق الرابع للعمارة التي تقطن فيها الضحية والتي تقع بحي الموز الكائن وسط ولاية البليدة.

حيث أصيبت الطفلة بجروح خطيرة مست مختلف أنحاء جسمها مما أدى إلى وفاتها في عين المكان متأثرة بجروحها الخطيرة.

وحسب ذات المصدر فان بعض الجيران شاهدوا الفتاة التي كانت تلعب بالشرفة وهي تهوي من الطابق الرابع أمام دهشة الجميع.

مصالح الحماية المدنية بالبليدة قامت بنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى.

كما فتحت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بزعبانة تحقيق لتحديد سبب الحقيقي لوفاة الضحية.