صدمة بعد وفاة المدون الشاب “سيفو” بسكتة قلبية

توفي “اليوتوبر” الجزائري الشاب “سيفو”، صاحب قناة “E.L.S DzTv”، إثر سكتة قلبية.

وأحدث وفاة سيفو صدمة لدى متابعيه، خصوصا وأنه رحل فجأة وهو في أوج طاقته وشبابه.

ويملك سيفو قناة على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، فيها أزيد من 260 ألف مشترك.

وكان “سيفو”، يقدم محتوى فكاهي، وحصدت بعض فيديوهاته مشاهدات بالملايين.

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