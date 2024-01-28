صدمة بعد وفاة رياضية إماراتية شابة وهذا السبب!

ضجت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بخبر وفاة الشابة الرياضية الإماراتية “حمدة تريم مطر الشامسي”، التي عرفت بأعمالها الخيرية.

وذهبت بعض الوسائل الإعلامية، إلى القول بأن الشابة توفيت بحادث مؤلم، فيما قالت أخرى أنها تعرضت لسكتة قلبية.

وأحدثت وفاة متسابقة الدراجات النارية الإماراتية، البالغة من العمر 24 عاما، صدمة واسعة بين جمهورها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن رحيلها.

ونعى العديد من نجوم الفن والمشاهير، مطر الشامسي، مشيرين إلى أنهم فقدوا شابة طموحة. عُرفت بمبادراتها الإنسانية والخيرية في دول أفريقية، وأخرى في جنوب شرق آسيا.

ونشرت الفنانة بلقيس فتحي صورًا لحمدة خلال مشاركتها في أعمال خيرية عبر حسابها في منصة “إكس” وقالت: “حمده تريم الشامسي الله يرحمها ويغفر لها. وفاتها فاجعة صحيح ما تشرفت بمعرفتها شخصيا ولكن كنت ولا زلت أحبها في الله. بسبب بساطتها وعملها الخيري والإنساني في أفريقيا. إلى جنة الخلد يا حبيبتنا ويا أختنا ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ونعاها الإعلامي الإماراتي، منذر المزكي الشامسي، قائلًا: “فارقت رائدة الأعمال الإماراتية حمدة تريم مطر عمران الشامسي الحياة. حيث كانت رؤية إنسانية لخدمة الآخرين. فحفرت بئرًا وأسست مركزًا طبيًا في قرية بأوغندا، ولها العديد من الأعمال الخيرية”.

كما رثاها المئات من رواد التواصل الاجتماعي، داعين لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وزعم العديد من المعلقين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أن وفاة حمدة تريم الشامسي كانت جراء تعرضها لحادث سير أليم، دون تأكيدات رسمية.

إلا أن المغامر خليفة المزروعي نفى ذلك جملة وتفصيلا، وقال إنها توفيت إثر سكتة قلبية. عندما كانت في طريقها إلى عيادة شقيقها في مستشفى “توام” في العاصمة أبوظبي. فشعرت بإرهاق عند محطة وقود، واتصلت بالإسعاف بنفسها.

كما أكدت إحدى المتابعات أنها صديقة حمدة، وأشارت إلى أن الأخيرة كانت تعاني من مرض القلب في حياتها.