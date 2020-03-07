صدمة تصيب الأطباء بعد تشريح جثة شخص مصاب بكورونا

أجرى أطباء في مدينة ووهان بالصين، تشريحا لأحد الضحايا من فيروس كورونا البالغ من العمر 85 عاما.

واكتشف الأطباء أنه عانى من ندبات واسعة فى رئتيه بعد إصابته بكورونا جانفي الماضي

ووفقا لأطباء الذين يعالجون الفيروس، فإن المرض يشبه أمراض سارس والإيدز، حيث يمكن أن يترك الضحايا يعانون من تلف فى الرئة لا رجعة فيه.

وقد أبلغ الأطباء الذين عالجوا المرض فى ووهان عن هذه النتائج المرعبة ونشروا فى مجلة الطب الشرعى “Forensic Medicine”.

ووفقا لمدير وحدة العناية المركزة فى مستشفى في ووهان، بنج تشى يونح، فإن تأثير كورونا، على جسم الإنسان، كأنه مزيج من السارس والإيدز لما يسببه من أضرار لكلا الرئتين والجهاز المناعي.