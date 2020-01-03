صدمة جديدة لغولام في نابولي

تلقى النجم الدولي الجزائري “فوزي غولام” إصابة جديدة مع فريقه “نابولي” الإيطالي خلال التدريبات مثلما كشفت عنه “كورييري ديلو سبورت”.

المصدر ذاته اضاف ان الظهير الأيسر الجزائري شعر ببعض الآلام في مكان الإصابة التي عانى منها مؤخرا بعد تسديدة خلال الحصة التدريبية.

وعقب هذه الإصابة باشر لاعب البارتينوباي عملية العلاج من اجل العودة سريعا للتدريبات والمشاركة في مباريات فريقه القادمة.

يُذكر ان صاحب القذفات الصاروخية يُعاني من اصابات متكررة منذ عودته من الإصابتين الخطيرتين على مستوى الأربطة المعاكسة.