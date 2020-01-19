صدمة جديدة لغولام من فرنسا!

تلقى الدولي الجزائري فوزي غولام، صدمة جديدة من فرنسا، وعلى وجه التحديد من مُدربه الأسبق كريستوف غالتيي.

وأوضح التقني بأن كل ما يُشاع، عن وجود نية لإستقدام المُدافع وضمه لصفوف نادي ليل، لا أساس له من الصحة.

وصرّح قائلا :”سمعت بأننا على إتصال مع غولام، ولكني أؤكد لكم بأن كل ما يتم تداوله، لا يتجاوز محض الإشاعة”.

وواصل :”لدينا عنصران، ينشطان في مركز الظهير الأيسر، لسنا بحاجة للاعب جديد”.

وتأتي هذه الخرجة، في وقت يبحث فيه صاحب القذفات الصاروخية عن فريق جديد، يلتحق بصفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويُشار بأن خريج مدرسة سانت إيتيان، يبقى خارج الخدمة منذ أسابيع طويلة بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها مؤخرا.