“صدمة طبية”.. صحة الأميرة كيت والملك تشارلز تقلق العائلة الملكية

أعلن قصر كنسينغتون في لندن، أمس الأربعاء، عن دخول كيت ميدلتون إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن. ومن غير المتوقع أن تعود أميرة ويلز إلى مهامها العامة حتى شفائها التام.

واهتز البريطانيون يوم الأربعاء بإعلان دخول الأميرة كيت ميدلتون إلى المستشفى.

وذكر قصر كنسينغتون في بيان أن زوجة وريث العرش البريطاني ويليام موجودة في المستشفى منذ الثلاثاء في لندن. لإجراء عملية جراحية “مقررة”.

بالإضافة إلى أميرة ويلز، يجب أيضًا إدخال الملك تشارلز الثالث إلى المستشفى الأسبوع المقبل بسبب مشكلة في البروستاتا. حسبما أعلن قصر باكنغهام بعد ساعات قليلة من بيان كنسينغتون الصحفي.

وقال القصل في بيان “مثل آلاف الرجال كل عام، يتم فحص الملك وهو يعاني من تضخم البروستاتا. ما يعاني منه الملك هو أمر حميد وسيذهب إلى المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية”.

كتب الصحفي والمؤلف ريتشارد كاي في صحيفة ديلي ميل: “الصدمة المزدوجة للعلاج الطبي للملك تشارلز. والملكة المستقبلية كيت تركت الأمة في حالة صدمة”.

ولن يتم تأجيل ارتباطات الملك العامة إلا “لفترة نقاهة قصيرة”. لكن قصر كنسينغتون قال إنه من غير المتوقع أن تعود أميرة ويلز إلى مهامها العامة بناء على النصائح الطبية الحالية”.

فترة نقاهة طويلة تثير تساؤلات الصحافة. وإذا رفض القصر تأكيد طبيعة علاج كيت بحسب صحيفة الغارديان. فإنه مع ذلك أوضح أنها “ليست سرطانا”.

ومع ذلك، وفقًا للصحيفة البريطانية اليومية، يتعين على الأمير ويليام تأجيل العديد من التزاماته لرعاية أطفاله الثلاثة، لويس وشارلوت وجورج. ومن غير المتوقع أن يتولى أي واجبات رسمية أثناء دخول زوجته إلى المستشفى.