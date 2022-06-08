صدمة في مصر.. أم تعذب ابنها الرضيع حتى الموت بمساعدة صديقها
اهتز الشارع المصري على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها طفل رضيع لا يتجاوز عمرة السنتين، حيث قامت والدته بمساعدة صديقها.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة. يفيد بتورط سيده تدعي “ندي ال” و”محمد ع” في قتل الطفل الضحية. والتمثيل بجسده بحرق جسده بالسجائر بنطاق قرية بلقينا بدائرة المركز وفرارهما.
وانتقلت القيادات الأمنية للمعاينة، وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة من ضبط المتهم. والسيدة حال تواجدها داخل قسم الطوارىء بمستشفي المحلة العام.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. والتي أمرت بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات.
وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز المحلة. عن أن الطفل الضحية «مازن» تعرض للضرب والاعتداء بدنيا على يدي عشيق الأم والتي تزوجها عرفيا. خلال 8 أشهر الماضية الأمر الذي نتج عنه تدهور الحالة الصحية للطفل ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده.
وقد قضت محكمة الجنايات في مصر بمعاقبة ربة منزل تدعى ” ندا. ا 32 سنة”، وصديقها ” محمد.ب، 33 سنة. في واقعة قتل طفلها بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي. وتحديد جلسة 3 جويلية المقبل للنطق بالحكم.
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قتيل وعديد المصابين في حادث دهس بألمانيا
قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث دهس وقع بالعاصمة الألمانية برلين.
واندفعت سيارة وسط حشد من الناس في برلين، حيث أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة. فيما توفي شخص واحد، بحسب المتحدث باسم إدارة الإطفاء الألمانية.
واصطدمت السيارة بمجموعة من الأشخاص بالقرب من زاوية كورفورستيندام ، ورانكستراسه ، وتاوينتزين شتراسه. ثم توقفت على بعد أمتار قليلة من نافذة متجر في تاونتزين شتراسه.
وأظهرت صورة نُشرت على الإنترنت سيارة متوقفة في نافذة متجر. وأكدت متحدثة باسم سلسلة دوجلاس للعطور وقوع الحادث. ولم تقع إصابات في المتجر.
ووفقًا للشرطة، وقع الحادث حوالي الساعة 10:30 صباحًا في تاونتزين شتراسه. بالقرب من الكنيسة التذكارية وكورفورستيندام في الجزء الغربي من المدينة.
وقال المتحدث باسم الشرطة ثيلو كابليتز: “لا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان ذلك عملاً متعمدًا أم حادث مرور”.
وألقت الشرطة القبض على سائق السيارة المشتبه به في مكان الحادث. حين كانت الشرطة ورجال الإطفاء في الخدمة ويقومان برعاية الجرحى، احتجز المارة المتسبب في الحادثة.
وقال كيفن بارتكي من فريق الإطفاء في برلين لمحطة “إن تي في”. إن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح، من بينهم عدد خطير.
وقال بارتكي إنه لا يستطيع تحديد عدد المصابين. كما أن السيارة لا تزال في نافذة المحل ويتم تأمينها من قبل الشرطة.
وتم تطويق المنطقة المحيطة. حيث غرد قسم الإطفاء قائلاً “يوجد حاليًا حوالي 60 شخصا من خدمة الطوارئ. في الموقع أو في الطريق”. فيما كانت فرقة الإطفاء قد تحدثت في البداية عن 30 إصابة.
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ألمانيا: مقتل شخصين في إطلاق نار داخل متجر
لقي شخصان مصرعهما في محل بقالة في شوالمشتات شمال هيس في منطقة شوالم إيدر، بألمانيا.
وبحسب الشرطة الألمانية، فقد أطلقت أعيرة نارية بعد الساعة الواحدة بعد الظهر بقليل على ويراستراس في منطقة تريسا.
وتم العثور على جثتي شخصين سقطا أثناء الطلق الناري. حيث تم تطويق المنطقة المحيطة على مساحة كبيرة.
ولا توجد حاليا مؤشرات على وجود خطر على السكان أو المارة. وتقع Schwalmstadt في منتصف الطريق تقريبًا بين ماربورغ وكاسل.