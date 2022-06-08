صدمة في مصر.. أم تعذب ابنها الرضيع حتى الموت بمساعدة صديقها

قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث دهس وقع بالعاصمة الألمانية برلين.

واندفعت سيارة وسط حشد من الناس في برلين، حيث أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة. فيما توفي شخص واحد، بحسب المتحدث باسم إدارة الإطفاء الألمانية.

واصطدمت السيارة بمجموعة من الأشخاص بالقرب من زاوية كورفورستيندام ، ورانكستراسه ، وتاوينتزين شتراسه. ثم توقفت على بعد أمتار قليلة من نافذة متجر في تاونتزين شتراسه.

وأظهرت صورة نُشرت على الإنترنت سيارة متوقفة في نافذة متجر. وأكدت متحدثة باسم سلسلة دوجلاس للعطور وقوع الحادث. ولم تقع إصابات في المتجر.

ووفقًا للشرطة، وقع الحادث حوالي الساعة 10:30 صباحًا في تاونتزين شتراسه. بالقرب من الكنيسة التذكارية وكورفورستيندام في الجزء الغربي من المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة ثيلو كابليتز: “لا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان ذلك عملاً متعمدًا أم حادث مرور”.

وألقت الشرطة القبض على سائق السيارة المشتبه به في مكان الحادث. حين كانت الشرطة ورجال الإطفاء في الخدمة ويقومان برعاية الجرحى، احتجز المارة المتسبب في الحادثة.

وقال كيفن بارتكي من فريق الإطفاء في برلين لمحطة “إن تي في”. إن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح، من بينهم عدد خطير.

وقال بارتكي إنه لا يستطيع تحديد عدد المصابين. كما أن السيارة لا تزال في نافذة المحل ويتم تأمينها من قبل الشرطة.

وتم تطويق المنطقة المحيطة. حيث غرد قسم الإطفاء قائلاً “يوجد حاليًا حوالي 60 شخصا من خدمة الطوارئ. في الموقع أو في الطريق”. فيما كانت فرقة الإطفاء قد تحدثت في البداية عن 30 إصابة.

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