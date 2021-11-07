صدمة قوية لبلماضي.. عطال يُصاب ويغيب بنسبة كبيرة عن تربص الخضر

تلقى أمسية اليوم الأحد الناخب الوطني جمال بلماضي صدمة قوية قبل انطلاق تربص المنتخب الوطني الجزائري غدا الإثنين.

الصدمة تتمثل في إصابة النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” في مواجهة فريقه “نيس” الجارية حاليا بملعب “أليانز ريفييرا” أمام الضيف مونبولييه لحساب الجولة ال13 من الدوري الفرنسي.

الظهير الأيمن للخضر غادر المواجهة التي شارك خلالها أساسيا في الدقيقة ال58 تاركا مكانه لزميله “لوتومبا” بعد شعوره بآلام على مستوى الفخذ ليتواصل بذلك مُسلسل بطل إفريقيا مع الإصابات.

وسيغيب بنسبة كبيرة وشبه مؤكدة عطال عن تربص الخضر ومواجهتي أبطال إفريقيا أمام جيبوتي وبوركينافاسو في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المونديال.