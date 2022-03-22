صدمة كبيرة.. نيمار يصل تدريبات باريس سان جيرمان مخمورًا

فجر الصحفي الفرنسي في إذاعة مونت كارلو، دانيال ريولو، مُفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بالنجم الدولي البرازيلي، نيمار داسيلفا.

ذات المصدر كشف في تصريحات صحفية أن لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يصل التدريبات يوميا في حالة يرثى لها.

حيث قال:”نيمار أصبح يمثل مشكلة بالنسبة للجميع.. يصل التدريبات في حالة يرثى لها، ويكاد أن يكون مخمورًا، ولم يعد يتدرب تقريبا”.

كما أضاف:”نيمار دخل في قطيعة كاملة مع مسؤولي النادي وغرفة الملابس”.

قبل أن يختم الصحفي:”مشجعو باريس ليس لديهم أدنى اهتمام بأفعال نيمار الغريبة. دعوه يذهب. إنه يدمر النادي”.