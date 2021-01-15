صدمة كبيرة.. هذا ما قاله مُدرب المغرب بعد ريمونتادا الخضر

عاش مُدرب المنتخب المغربي لكرة اليد، نور الدين البوحديوي، صدمة كبيرة بعد الهزيمة التي تعرض لها أشباله على يد الخضر، في إفتتاح المونديال المصري.

وتحدث التقني خلال الندوة الصحفية التي تلت المُباراة :”لقد كنا الأفضل، ولو تعرض لاعبو الجزائر للطرد، لفزنا بفارق 15 هدفا”.

وأضاف :”على كل حال مبروك على الجزائر الفوز، لقد أضعنا فرصة لا تعوض من أجل الفوز، ولكننا إفتقدنا للفعالية”.

ليختم :”تأثرنا كثيرا، بتعرض 3 لاعبين أساسيين للطرد، وهو ما قلص من حظوظنا، ولا ألوم لاعبينا لأنهم يفتقدون للخبرة”.

وقهر مُحاربو الصحراء، أسود الأطلس بفارق هدف وحيد في الثواني الأخيرة من المواجهة، التي كادت أن تعرف مُفاجأة تاريخية.