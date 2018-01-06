صدمة لبلفوضيل مع فيردر بريمن

تعرض الدولي الجزائري السابق إسحاق بلفوضيل، لإصابة على مستوى القدم، خلال الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه فيردر بريمن الألماني.

وكشفت الصحافة الألمانية أن بلفوضيل، لم يكمل الحصة التدريبية، واتجه لعيادة الفريق للخضوع لفحوصات طبية للكشف عن مدى خطورة الإصابة.

في المقابل كشف المدير الرياضي لفيردر بريمن، فرانك بومان، أن الطاقم الطبي للفيرق أكد أن إصابة مهاجمهم بلفوضيل لاتدعو للقلق.

كما أوضح أنه بإمكان بلفوضيل، العودة في أقرب الآجال، مع امكانية مشاركته في المباراة الودية المقبلة أمام نادي انترويب البلجيكي.

للإشارة يعاني بلفوضيل من العقم التهديفي مع فريقه الجديد فيردر بريمن، حيث سجل هدف واحد فقط من أصل 13 مشاركة.