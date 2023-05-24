صدمة للمسلمين في فرنسا..  تقييم معدل تغيب التلاميذ في عيد الفطر

طلبت وزارة الداخلية الفرنسية من بعض المؤسسات التعليمية إجراء “تقييم لمعدل التغيب الذي سجل بمناسبة عيد الفطر”، في خطوة أثارت انتقادات ومطالب بتوضيحات.

ومن جهتها، قالت وزيرة الدولة المكلفة شؤون المواطنة في فرنسا سونيا باكيس، إن “وزارة الداخلية وما وراء البحار تدرس بانتظام. تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير خدمات عامة ولا سيما في المجال المدرسي”.

وأضافت “في هذا الإطار، أمكن طلب تقييم معدل التغيب بمناسبة عيد الفطر في 21 أفريل الماضي من رؤساء بعض الإدارات التعليمية”.

في حين، أوضحت الوزيرة “لم يتم طلب أي بيانات بالاسم أو إحصائية في أي وقت من الأوقات”. مضيفة أن المبادرة لا تنطوي على رغبة في “وضع ملفات” للطلاب بحسب ديانتهم.

وفي أكاديمية تولوز “جنوب غرب”، طلبت الشرطة من رؤساء الإدارات التعليمية عبر البريد الإلكتروني إبلاغها بعدد الطلاب الذين تغيبوا يوم عيد الفطر.

كما عبّر مسؤولون نقابيون وسياسيون عن قلقهم من هذه المبادرة من جانب الشرطة. وبعضهم مثل النائب الاشتراكي السابق جان كريستوف كامبادليس تحدث عن “إعداد ملفات شخصية في كل أنحاء المدينة”.

في حين، قالت منظمة “إس آو إس عنصرية” إن طلب الشرطيين “يثير صدمة بشكل خاص لأنه يربط ممارسة دينية مسلمة بمسألة أمنية”. وتساءلت “ما الأعياد الدينية الأخرى. التي طلبت وزارة الداخلية تقييم نسبة التغيب فيها من رؤساء الإدارات التعليمية؟”.

كما طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء “تحقيق مناسب”. وشدد على أنه “يجب إبلاغ العائلات بالشكل المناسب. وطمأنتها إلى ما سيحصل بمعلومات قدمها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية. الذين للأسف استجابوا لطلب الشرطيين”.

إلى ذلك، كتبت النقابة التي تمثل الأغلبية في التعليم الوطني “الاتحاد النقابي الوحدوي”. إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لتطلب منه “توضيحات” حول “طبيعة الطلب الوطني” الصادر من وزارته.