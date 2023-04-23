صدمة ودهشة.. هكذا تفاعل نجوم الفن السوري مع خبر وفاة محمد قنوع

فجع الوسط الفني السوري بخبر وفاة الفنان محمد قنوع عن عمر يناهز 49 عاما، إثر إصابته باحتشاء في عضلة القلب.

كما عبر عدد كبير من زملاء الفقيد عن حزنهم ودهشتهم لرحيله المفاجيء. كما شارك جمهوره منذ أسبوع واحد عدة صور من رحلته للقيام بمناسك العمرة برفقة ابنته. وظهر في الصور بحالة صحية جيدة.

باسم ياخور: الله يرحمك يارفيقي الله يرحمك يامحمد. هيك بلحظة تركتنا ومشيت وجعت قلوبنا. وغادرت ربي يصبر قلوب عيلتك وأخواتك ورفقاتك ومحبينك. ربي يسكنك فسيح جناته الف رحمة على روحك.

ديما بياعة: ياربي دخيلك شو عم يصير عم نخسر اعز الاصدقاء الزميل محمد قنوع في ذمة الله. خسارة كبيرة، الرحمة والمغفرة لروحك.

سلافة معمار: خبر مؤلم الله يرحمك و يجعل مثواك الجنة و يصبر قلب اهلك، وداعا.

شكران مرتجي: محمد يا محمد يا الله دخيلك يا الله دخيلك لا إعتراض القلب خلص ماعاد يقدر يتحمل. القلب فاض بالفراق والحزن محمد ياخيي وصديق الكل ياشومان ولووووووو إن لله وإن إليه راجعون.

أيمن رضا: الله يرحمك خبر مفجع بكرت ابو مروان.

زياد برجي: خبر أليم وموجع، خسارة كبيرة للفن.. خسارة هالفنان الرائع والأخ والصديق محمد قنوع، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله.

مصطفى الأغا: خبر مفجع صاعق محزن… تواعدنا على اللقاء بعد رمضان فاذا بالموت يخطفه منا… لا اعتراض على حكم الله… الاخ والنجم والصديق محمد قنوع في ذمة الله.

فرح يوسف: ” إنّا لله وأنا إليه راجعون ” الله يرحمك ويحسن إليك. ويصبر اهلك ومحبينك الكتار كتير الله يرحم شبابك.