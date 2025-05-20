صدمتي في إدمانه كبيرة لكنني أحبه.. فهل أبقى على ذمته؟

السلام عليكم ورحمة الله، سيدتي الفاضلة بقلب يلفه الحزن والحيرة في نفس الوقت، أراسلك عبر صفحة قلوب حائرة عسى أن أجد ما يبدد عني الخوف وينير طريقي لاتخاذ القرار الصحيح فيها يخص زواجي.

سيدتي، أنا فتاة في ال25 من عمري، متزوجة منذ حوالي سنة ونصف، أنا حاليا بالحمل، زوجي رجل طيب للغاية. أحبه كثيرا وهو الآخر يحبني، تعارفنا كان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. حينها كان بيننا خلافات الغيرة وفتيات المواقع وما شابه.

لكننا استطعنا تجاوزها، تزوجنا والحمد لله لم أندم عليه قط، فبكل ما تحمله الكلمة من معنى أراه رجلا و زوجا مثاليا، لكن مع الوقت اكتشفت أمرا مريبا للغاية. فمن الحين للآخر يستهلك المخدرات، لكن دون أن يجاهر بمعصيته. تحدثت إليه لكنه أنكر في البداية، كما أن الأمر لم يتوقف، فصرت يوميا أفتعل المشاكل. وأهدده بالابتعاد، فيطلب السماح ويعدني أن يتوقف عن فعلته، لكن دون جدوى. وأنا بالمقابل لم أقوى على اتخاذ القرار لأنه وصراحة لا يعيبه شيء.

سيدتي لكي ان تتصوري حجم الحزن الذي أتخبط فيه، ولا أستطيع تحمل المزيد، لأنني خائفة على علاقته بالله، وصحته. ومن جهة أخرى خائفة على مستقبل أسرتي فمن غير المعقول أن أربي ابني مع أب يتناول المخدرات، فكيف الخلاص؟. هل أطلب الطلاق بالرغم من كونه زوجا عظيما؟ أم أسكت وأتحمل وأترك الأمور تتعقد أكثر؟

أختكم ن.شهيناز من الوسط الجزائري.

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سيدتي قرأت رسالتك ولمست فيك طيبة القلب، والحنية أيضا، فما سبب رغبتك في التخلي عن زوج صالح محب. محترم وعظيم كما تفضلتي، فوق هذا لا يمكن وصف زوجك بالمدمن. فلو كان كذلك لكان يستهلك المخدرات يوميا، ولما أعطاك حتى فرصة انتقاده، لذا سأختصر القول حبيبتي وأنصحك أولا بأن تفوضي أمرك لله.وتكثري من الدعاء ليعفو الله عنه، وإياك أن تتخلي عنه. واصبري وتحملي حتى تتغلبي عليه وتبعديه نهائيا عن هذه الطريق.

عزيزتي، لا يوجد علاقة زوجية إلا وتمر بخلافات. ويطفو على سطحها مشكلات، لكن الحمد لله بالحب الذي بينكما سوف تتمكنان من تجاوز هذه العقبة، وتتغلبان معا على استهلاكه لهذه السموم. فقط بالحب والدعم، والتواجد الإيجابي في حياتة زوجك، ثم حاولي أن تفهميه أنه سيصبح أب. وأنه سيكون قدوة لأولاده، لذا فليكن قدوة حسنة، فلا تهدمي أسرتك، ولا تحرمي ابنك حياة مستقرة.

وفقك الله وكان في عونك.