صدور أول عدد من دورية “الجامع”

أصدرت مديرية الإعلام والنّشر والوثائق والمعلوماتية لجامع الجزائر العدد الأوّل من مجلّة “الجامع”؛ وهي دوريّة إعلاميّة تحمل أخبار ورسالة هذا الصّرح الديني والعلميّ.

وتزامن صدور أوّل عدد من الدّورية مع الاحتفال بالذّكرى الأولى لافتتاح الجامع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتضمّن حصاد عام كامل من النّشاط والإنجازات المتميزّة التي حقّقتها مختلف مرافق الجامع وهيئاته.

وتضمّن هذا العدد تغطية شاملة لأبرز الفعاليات والأنشطة الدّينية والعلميّة والثّقافية التي شهدها الجامع بمختلف هيئاته ومرافقه، خلال العام الأوّل.

كما استعرض رؤية العمادة وبرنامجها الطّموح لتطوير الجامع وتعزيز دوره الرّيادي كمنارة للإشعاع الدّيني والحضاريّ. إضافة إلى معرض للصور يوثّق أبرز اللّحظات والفعاليات التي احتضنها الجامع خلال العام المنقضي.

وفيما يلي رابط لتصفّح وتحميل الدورية: eldjamaa.dz/magazine