صدور الحكم في حق أنصار أهلي برج بوعريريج الموقوفين

أصدر منذ قليل قاضي محكمة برج بوعريريج الأحكام الخاصة بالأنصار البرايجية الموقوفين بعد أحداث مباراة مولودية الجزائر ضد أهلي برج بوعريريج.

التي جرت الأسبوع الماضي بملعب 20 أوت 1955 بالبرج لحساب الجولة ال11 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وجاءت الأحكام على النحو التالي:

الحكم بعام حبس نافذ و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم على شخصين.

الحكم ب18 شهر حبس نافذ و20 مليون سنتيم في حق 07 أشخاص.

الحكم غيابيا على 4 أنصار ب03 سنوات حبس و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم .

وللتذكير فإن لاعبي العميد وأعضاء الطاقم الفني لم يُطالبوا بتعويض وسامحوا المتهمين.