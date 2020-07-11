صدور “الرواية الكاملة” حول قضية قتيل فيلا نانسي عجرم قريبا

سيتم عرض الفيلم الوثائقي “الرواية الكاملة”، والذي يتطرق بالتفاصيل لقضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد أيام.

ويسرد الفيلم، والذي سيتم عرضه على منصة شاهد، خفايا قضية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم التي شغلت الوطن العربي.

وسيتم عرض الفيلم، يوم 16 جويلية الجاري، والذي يروي تفاصيل القضية والتي انتهت بمقتل محمد الموسى على يد الطبيب فادي الهاشم.

وجاء في تعريف فيلم “الرواية الكاملة”: “الرواية الكاملة لقصّة هزّت المجتمع اللبناني والعربي، وتحوّلت إلى قضيّة رأي عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة”.

ومن المنتظر أن يتحدث الطبيب فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم عن الحادث الذي وقع في منزلهما وأحدث ضجة في الفيلم.

كما سيعرض الفيلم، ردود الأفعال التي لاحقت الحادث، وتفاصيل ما وقع بالضبط من الأبطال أنفسهم الذين عايشوا هذه الواقعة الصعبة.

ومن المتوقع أن يحدث الفيلم، دوياً كبيراً لما سوف يسرد من تفاصيل وخفايا عن القضية لأول مرة، مع عرض مقاطع فيديو ترصد الواقعة بكل زواياها.

هذا وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر جانفي الفارط، عندما اقتحم شاب يدعى محمد الموسى فيلا نانسي عجرم لينتهي الموقف بإطلاق فادي الهاشم الرصاص على المقتحم وأرداه قتيلاً.