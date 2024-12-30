صدور العدد 19 من مجلة البحوث والدراسات في الميديا الجديدة بجامعة المسيلة

صدر مؤخـرا، العدد 19 من المجّلد 05 سبتمبر2024 من”مجلة بحوث و دراسات في الميديا الجديدة ” الصادرة عن مخبر بحوث و دراسات في الميديا الجديدة بقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة محمد بوضيـاف بالمسيلة .

وهـو العـدد الـذي تناول مقالات وأبحاث لعدد من الباحثين من مختلف الجامعـات. من بينها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من التحقق من المحتوى الإعلامي و الذكاء الاصطناعي وبعض القرائن اللفظية في اللغة العربية و مضامين الأفلام الوثائقية. وصناعة المحتوى الرقمي في اليوتيوب.

وحسب رئيسة تحرير المجلة البروفيسور سعاد ولد جاب الله، فإن مجلة بحوث ودراسات في الميديا الجديدة تُعنى بنشر الأبحاث والدراسات الجادة. و التي تتمتع بالأصالة العلمية باللغات العربيّة، الإنـجليزية والفرنسية في مجال علوم الإعلام والاتصال. و كـل المجالات ذات الصلة في مختلف التخصصات الاجتماعيّة و الفلسفيّة، والتاريخية والأنثروبولوجيّة. واللسانيّة تضيف المتحدثـة، فإن المجلة تهتم ببحث ودراسة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال.

ومن جهته أوضح مدير نشر المجلة البروفيسور محمد دحماني، أن المجلة تهتم ببحث و دراسة التطورات التكنولوجية. الحاصلة في مجال الاعلام و الاتصال و المتعلقة بمجال الاهتمام الرئيسي فيها” الميديا الرقمية”.مشيرا إلى أن رهان فريق المجلة الوصول بها الى مصاف المجلات العلمية المتخصصة وتصنفيها ضمن المجلات الجزائرية. صنف ب وإدراجها ضمن مختلف قواعد البيانات الدولية.