صدور العدد المزدوج 90 و 91 من مجلة مجلس الأمة

صدر العدد المزدوج 90 و 91 من مجلة مجلس الأمة، مرفوقا بالإصدار الخاص الذي يقف عند التحديات والإنجازات التي عرفتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الفترة الممتدة من 19 ديسمبر 2019 -12 جوان 2021

وجاء في منشور لمجلس الأمة، أنه بتوجيه من الرئيس صالح قوجيل، صدر مجلس الأمة، إصداراً جديداً يتضمن العدد المزدوج 90 و 91 من مجلة مجلس الأمة، مُلحقاً بعدد خاص يوثق لأهم نشاطات المجلس التشريعية والرقابية، ومختلف الأنشطة الأخرى ذات الصلة، للفترة ما بين ديسمبر 2020 وجويلية 2021، فضلاً عن الإصدار الخاص الذي يقف عند الإنجازات التي حقّقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتحديات التي واجهت الجزائر، خلال خمسة مائة وواحد وأربعين (541) يوماً [19 ديسمبر 2019 – 12 جوان 2021].

وتم حين الإعداد لهذه الإصدارات، الحرص على الوقوف عند المحطات المفصلية التي ميّزت مسار العملية الديمقراطية في البلاد، بدءاً بالانتخابات الرئاسية التي توّجت عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية، وصولاً إلى انتخابات 12 يونيو 2021 التشريعية، مروراً بالاستفتاء الشعبي على دستور الأول نوفمبر 2020.

فضلاً عن إنجازات الدبلوماسية الجزائرية في نُصرة القضايا العادلة والتأكيد على المواقف المبدئية والثابتة من القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.