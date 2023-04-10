صدور القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع.

وحسب المرسوم، يسمح القانون الجديد بتعيين المستخدمين المدنيين الشبيهين في وظائف ومناصب عليا بوزارة الدفاع.

كما يتيح القانون الجديد تعيين المستخدمي المدنيين المتعاقدين الحائزين على مستويات تأهيل في مناصب عليا ذات صلة بنشاطات الدراسات وتأطير المشاريع.

ويمنع القانون على المستخدمين المدنيين الانخراط في أي حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي أو ديني.

كما يمنع القانون على المستخدمين المدنيين كافة أشكال الامتناع عن العمل مثل الاحتجاج أو الإضراب.