صدور القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات

وقّع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وقد صدر القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 55.

ويهدف هذا القانون العضوي إلى إنشاء سلطة وطنية مستقلة للإنتخابات وتحديد صلاحياتها وتشكيلها وسيرها.

وتنشأ سلطة وطنية مستقلة للإنتخابات تمارس مهامها بدون تحيز تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي وتدعى في صلب النص السلطة المستقلة.

يحدد مقر السلطة المستقلة بالجزائر العاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج.

وتقدم السلطات العمومية كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات والقوانين ذات الصلة وتزودها بكل المعلومات أو الوثائق التي تراها ضرورية لتجسيد مهامها.

وتستفيد السلطة المستقلة في إطار ممارسة صلاحياتها من استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وستخطر وسائل الإعلام لهذا الغرض من قبل رئيس السلطة المستقلة.