صدور القانون المنظّم للتجارة الإلكترونية بالجزائر.. وهذه هي شروطه

صدر أمس الخميس،القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات في آخر عدد للجريدة رسمية.

القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإن التجارة الإلكترونية تعني النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني.

ويحدد القانون طرق الدفع الالكتروني باعتبارها وسيلة دفع تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أوعن بعد عبرمنظومة الكترونية.

يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الالكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية.

أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أوكان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر.