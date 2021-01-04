صدور المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بشرشال

صدر المرسوم التنفيذي المتضمن المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الجزائر للوسط بشرشال في الجريدة الرسمية رقم 77.

ويهدف هذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 إنشاء وكالة وطنيـة لإنجـاز “مينـاء الوسط ” لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته.

وتعد هذه الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتوضع هذه الوكالة، تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية.

وحدد المرسوم، إن مقر الوكالة، سيكون في تيبازة، حيث يمكن نقله إلى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.

وتتولى الوكالة إعداد المشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بمهامها علاوة على الدراسات الاقتصادية والتقنية والأبحاث المرتبطة بهدفها.