صدور المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم ديوان الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة

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صدور المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم ديوان الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة
بقلم عبد الرحمن سالمي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 20-06 المؤرخ في 23 جانفي  والمتضمن تنظيم ديوان الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على فتح مناصب إضافية بالوزارات التي تضم وزراء منتدبين وكتاب دولة.

وجاء في قائمة المناصب المفتوحة  على مستوى الوزارات المعنية، منصب رئيس ديوان من اثنين إلى أربعة مكلفين بالدراسات والتلخيص وملحقان بالديوان.

وأكدت المادة الثانية من المرسوم، على أن الوزير المنتدب وكاتب الدولة يستعملان لممارسة مهامهما، هياكل الوزارة الملحقين بها، لا سيما منها الهياكل التابعة مباشرة لمجال اختصاصهما.

ويمارس الوزير المنتدب وكاتب الدولة مهامهما في إطار التوجيهات التي يحددها الوزير المسؤول عن القطاع.

وألغت  المادة 3 من المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-304 الصادر في  25 أوت  1991، وهو المرسوم الذي يحدد تشكيلة دواوين الوزراءالمنتدبين.


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