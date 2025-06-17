صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين، قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.

ويحدد المرسوم، شروط الإدماج بصفة استثنائية للأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.

حيث يدمج الأساتذة المتعاقدون الذين يستوفون شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية. وكذا التخصصات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 23 مارس 2025.

كما يدمج الأساتذة المتعاقدون الذين يستوفون شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية. وكذا التخصصات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به الذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا. ويؤدون المدة القانونية للعمل في الرتب الموافقة للشهادات التي تم توظيفهم على أساسها.

ويدمج الأساتذة المتعاقدون المعنيون بصفة متربصين ويتم ترسيمهم وفقا للتنظيم المعمول به.

وتسري أحكام إدماج الأساتذة المتعاقدين، ابتداء من تاريخ 23 مارس 2025.

بينما ستحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.