صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالحجر الصحي على ولاية البليدة والعاصمة ليلا

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بالحجر الصحي على ولاية البليدة والعاصمة ليلا.

وبمقتضى هذا المرسوم يتم تحديد بتدابيـر الـوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19 ومكافحته.

وتهدف هذه التدابير التكميلية إلى وضع أنظمة للحجر، وتقييد الحركة وتأطير الانشطة التجارية وتموين وقواعد التباعد وكذا كيفيات تعبئة المواطنين.

وترمي هذه التدابير التكميلية إلى وضع أنظمة للحجر، وتقييد الحركة وتأطير الانشطة التجارية وتموين وقواعد التباعد وكذا كيفيات تعبئة المواطنين.

وينص هذا المرسوم على أن يقام في الولايات وأو البلديات الـمصرح بها من قبل السلطة الصحية الوطنية كبؤر لوباء وباء فيروس كورونا كوفيد -19 .