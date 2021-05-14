صدور المرسوم التنفيذي المنظم لمهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وسيرها

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 21-157 المؤرخ بتاريخ 24 أفريل 2021، المتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها.

وحسب المادة الثانية من هذا المرسومالمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى فإن هذه الأخيرة تكلف بتنسيق النشاطات المباشرة وتقييمها في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى.

وستكون وظيفة المندوب الوطني تصنف ويدفع راتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام في الإدارة المركزية. كما تضم المندوبية ثلاثة أقسام ومديرية.

من جهة أخرى، أوضح المرسوم أن اللجنة القطاعية المشتركة التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية تضم ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية وكذا ممثلي عدة قطاعات وزارية أخرى وهيئات.

كما تضم نفس اللجنة -حسب المرسوم- أربعة خبراء جزائريين، اثنان مقيمان في الجزائر والآخرين مقيمان بالخارج يتم اختيارهم اعتمادا على مؤهلاتهم في مجال الأخطار الكبر.

كما تضم أيضا عن ممثلان عن المجتمع المدني يتم اختيارهم اعتمادا على نشاطاتهم في مجال الأخطار الكبرى.